Destaques 31/03/2020 06:44 Ana Lazarini SES-MT Mato Grosso adota metodologia de Ministério e divulgará só os casos confirmados Foto: Tchélo Figueiredo - Secom/MT A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) adequará o formato da Nota Informativa de COVID-19 aos padrões definidos pelo Ministério da Saúde. Desde ontem segunda-feira (30), o boletim detalhará especificamente as informações relativas aos casos confirmados de coronavírus. Desta forma, os casos suspeitos serão monitorados e divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde. Atualmente, o Governo Federal já não mensura o número de casos suspeitos de COVID-19 no Brasil, mas sim os dados e notificações referentes à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – modalidade que engloba possíveis suspeitas de coronavírus e influenza, por exemplo. Este modelo de monitoramento permite um acompanhamento mais efetivo das hospitalizações e da gravidade de todos os casos que apresentem sintomas semelhantes ao do coronavírus, como são as pneumonias e as variações do influenza. A disposição das informações do boletim também destacará os números relativos exclusivamente à COVID-19 em Mato Grosso, de forma a permitir os recortes mais amplos ou restritos do atual cenário. O novo formato do boletim da SES inclui os casos notificados de SRAG, casos confirmados de COVID-19, casos confirmados e hospitalizados de coronavírus, casos recuperados e possíveis óbitos. Além disso, o documento quantifica a atuação do Laboratório Central do Estado (Lacen-MT). A partir do mês de abril, as Notas Informativas serão divulgadas também aos finais de semana.

