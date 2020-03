Destaques 31/03/2020 08:20 Arão Leite - Jornal da Cidade OPERAÇÃO COVID-19: Vigilância monitora casos suspeitos em Alta Floresta Jorna da Cidade A base de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde no município de Alta Floresta segue monitorando os casos suspeitos de terem contraído coronavírus. O comitê de enfrentamento ao Covid-19 está com várias equipes trabalhando. Conforme voltou a afirmar nesta segunda-feira pela manhã o coordenador de vigilância epidemiológica, Sidney Leal, na cidade ainda não há casos confirmados.

Alta Floresta fechou o final de semana com oito casos suspeitos. Os números oficiais foram mantidos pela Secretaria Estadual de Saúde, mas segundo Sidney, poderia até ter baixado. “Desde quinta-feira encaminhamos documentos e pedido para que eles atualizassem os números já que dois dos oito casos foram descartados ou seja, era para ter apenas seis”, comentou o servidor.

A demora no resultado dos exames dos casos suspeitos também é um questionamento diário feito à Secretaria de Saúde em Alta Floresta. Sidney no entanto, disse que o município depende do Laboratório Central do Estado e que Mato grosso hoje tem uma alta demanda de exames. Contudo, o coordenador assegurou que as equipes de monitoramento tem acompanhado todos os casos suspeitos, familiares, contatos sociais – amigos e conhecidos e trabalho -, visando já tomar medidas se necessário.

Um resultado negativo

Mas Leal falou otimista que os casos suspeitos em Alta Floresta, se o estado tivesse atualizado os números conforme pedido, já teria caído até para cinco. “Um exame saiu resultado e deu negativo. Assim já seriam apenas cinco os casos suspeitos, mas neste final de semana um hospital particular informou um novo paciente com a suspeita do coronavírus no município. Por isso falamos em seis”, esclareceu.

Comércio Aberto

Com a flexibilização da abertura do comércio a saúde não esconde a preocupação já que muitas empresas não estariam acatando as restrições impostas em relação a fluxo de clientes, funcionários, cuidados com a higienização, entre outros critérios de segurança.

