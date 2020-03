Destaques 31/03/2020 14:45 Assessoria de Comunicação Unemat de Alta Floresta, é contemplado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou nesta segunda (23 de março) no Diário Oficial o resultado preliminar do edital para Pontos de Inclusão Digitais – PID's participantes do Programa Nacional de Formação de Agentes de Inclusão Digital (Pnaid). O campus de Alta Floresta foi contemplado, e poderá contar com a contratação de bolsistas para atuar nas atividades que serão realizadas pelo CATIS, envolvendo as comunidades interna e externa. O próximo passo do Departamento de Inclusão Digital - DEIDI é abrir o período de inscrição de candidatos pelos PID’s. Os participantes do curso denominados monitores-bolsistas serão indicados pelos Telecentros e receberão uma bolsa de R$ 400,00 mensais. Além de participar do curso (que inclui a elaboração de um projeto junto à comunidade onde está inserido o Telecentro), dedicarão 2 horas diárias ao atendimento no próprio Telecentro. A expectativa é que os jovens iniciem a capacitação em Maio, com duração de 10 meses. A duração total do projeto é de 24 meses. Durante a capacitação, os selecionados receberão uma bolsa para atuar como monitor no telecentro, ajudando os usuários da comunidade. Ao final do programa, ele deve desenvolver um projeto voltado à população com foco na melhoria dos serviços prestados pelo telecentro ou no estímulo ao uso dos serviços de governo eletrônico. A coordenação do Ponto de Inclusão Digital, ficará a cargo do servidor Ataídes Ribeiro Cruz, do Setor de TI.

