Destaques 31/03/2020 16:12 Angela Fogaça/Nortão Online Caminhão bate em retroescavadeira na MT-320 e tomba; motorista fica ferido Foto: Nortão Online Um caminhão azul, carregado de soja, que seguia pela MT-320 sentido Nova Santa Helena, acabou batendo em uma retroescavadeira e tombando. O acidente ocorreu por volta das 10h30 desta terça-feira (31). A Guarda Municipal de Trânsito informou ao Nortão Online que o condutor perdeu o controle do veículo quando se deparou com o trator da empresa que está construindo o guard rail. Ele não conseguiu frear a tempo e na tentativa de desviar do trator, bateu de frente com a outra máquina. O motorista foi socorrido pelos bombeiros, mas estava consciente, apenas sentindo algumas dores pelo corpo. Foi encaminhado ao hospital. O caminhão ainda se encontra no local e o tráfego está em meia pista. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, que está fazendo a sinalização, deve levar várias horas até a pista poder ser liberada. Além da carga de soja espalhada na pista, ainda ficou suja de óleo e precisará ser lavada.

