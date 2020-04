Destaques 01/04/2020 07:13 Redação I Nativa News Alta Floresta: Família busca ajuda para encontrar menores desaparecidas A mãe de duas pré adolescentes procurou a Polícia Militar no final da tarde de ontem (31) para registrar o desaparecimento de suas filhas. Com informações de que as garotas de 12 e 15 anos teriam fugido para o município de Lucas do Rio Verde. Conforme registro, as meninas saíram de casa na noite do dia 30 de março, por volta das 23h, no bairro Jardim Primavera em Alta Floresta. As meninas foram vistas seguindo ao município de Carlinda. Marianny Gonçalves de Souza de 12 anos e Geisiane Gonçalves de Souza de 15 anos, são procuradas pelos familiares. A mãe informou que não tem parentes em Lucas do Rio Verde, para onde recebeu informação de que as garotas estavam buscando carona para ir. Qualquer informação que possa levar a localização das meninas podem.ser repassadas vias 190 da Polícia Militar, 197 da Polícia Civil ou para a mãe, Darineia, (66) 98404-5215 e um amigo da família, Adrian, (66) 99221-8960.

