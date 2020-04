Destaques 01/04/2020 14:01 Redação: Nativa News Carlinda: Motociclista é encontrado morto em trevo Piovesan na MT-208 Foto: Internauta Um homem de 28 anos foi encontrado sem vida após, aparentemente, sofrer um acidente de trânsito na rodovia MT-208 no trevo de entroncamento com a rodovia MT-320. Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) atenderam o caso. Conforme registro, o homem foi visto na rodovia na noite de ontem (31) em uma motocicleta Pop de cor preta, sem capacete, seguindo na rodovia sentido ao trevo Piovesan. Na manhã desta quarta-feira (01), pouco após as 05h, a polícia foi acionada por populares informando que havia um acidente e que aparentemente a vítima estava morta. No local o jovem foi encontrado sem vida, a motocicleta foi recolhida. Politec esteve no local para perícia. O caso passa a ser investigado.

Veja também sobre Carlinda MT-208 Acidente Motociclista morto trevo Piovesan Voltar + Destaques