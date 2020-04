Destaques 01/04/2020 14:17 Suspeitos por envolvimento com tráfico são presos com drogas e armas de fogo Policiais civis de Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá) prenderam em flagrante nesta segunda-feira (30.03), dois homens por envolvimento com tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Contra um deles havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. Em investigação para o cumprimento do mandado de prisão, a equipe policial realizou diligências em uma casa próxima à Praça do Avião, para checar denúncia de que funcionava um ponto de comércio de drogas no local. Na residência, os policiais encontraram o alvo do mandado de prisão e uma segunda pessoa, ambas flagradas com diversas porções de entorpecentes. Em buscas pela casa, a equipe da Delegacia de Alta Floresta localizou três armas de fogo, entre elas uma espingarda; munições de calibres variados e drogas. Uma das armas estava com a numeração raspada. Na casa, os policiais também apreenderam diversas joias. Alguma das peças, reconhecidas pela vítima, são produtos de um furto ocorrido na cidade na última semana. Os dois homens foram conduzidos à delegacia, onde foram ouvidos pelo delegado Pablo Carneiro e depois autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Um dos suspeitos também teve o mandado de prisão cumprido pelo crime de roubo. “Diante da quantidade de entorpecentes apreendidos, podemos afirmar que se associaram para praticar o delito de tráfico de drogas”, afirma o delegado. Ambos foram encaminhados à unidade prisional de Alta Floresta, onde permanecerão à disposição da justiça.

