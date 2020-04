Destaques 02/04/2020 07:50 Fernanda Nazário SES-MT Hospital Regional de Alta Floresta inaugura 10 novos leitos de UTI Foto: Divulgação O Hospital Regional de Alta Floresta inaugurou, nesta quarta-feira (01.04), 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto. A obra, que estava paralisada desde 2016, foi retomada em 2019 pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), após o lançamento do projeto de modernização dos Hospitais Regionais e das Unidades Especializadas, idealizado e colocado em prática pela atual gestão. “Estamos fazendo uma grande transformação nas unidades que estão sob a gestão estadual e pretendemos entregar uma rede hospitalar remodelada para a população mato-grossense. O intuito é ampliar o número de leitos e oferecer um serviço de mais qualidade”, declarou o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo. Conforme explica a diretora do hospital, Sônia Vanice Marques, a entrega da UTI é um avanço para a unidade, que atende seis municípios da região Tapajós, no Norte do Estado: Alta Floresta, Carlinda, Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta. “Este é um sonho realizado após muita luta. O espaço anexo ao hospital foi reformado seguindo as normativas obrigatórias. Antes, não tínhamos leitos de UTI. Agora, teremos 10 para atender a população”, comemora a diretora. Além dos novos leitos de UTI, o hospital também teve a cozinha e o refeitório remodelados. “Agradecemos ao secretário Gilberto principalmente pela tomada de decisão em tempo oportuno nas diversas situações – desde o retorno da obra até o presente momento. Isso vai permitir um melhor atendimento aos pacientes e melhor qualidade de vida aos servidores, que terão um espaço modernizado para fazer as refeições”, pontua Sônia.

Veja também sobre leitos de UTI Alta Floresta Hospital Regional Mato Grosso Voltar + Destaques