Destaques 02/04/2020 17:49 Assessoria | PJC-MT Foragido da Justiça é preso com drogas, arma e munições em Carlinda Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida na zona rural do município de Carlinda (762 km ao norte de Cuiabá), na manhã de quarta-feira (01.04), em ação integrada da Polícia Civil de Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá) com apoio da Polícia Militar. O trabalho em conjunto foi deflagrado para cumprimento de um mandado prisão e resultou também na apreensão de uma arma de fogo e muitas munições. O procurado pela Justiça, de 37 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e munições, e ainda teve a ordem judicial de prisão cumprida. Os policiais civis e militares realizavam diligências na Rodovia MT419, proximidades do Assentamento São Paulo a cerca de 50 quilômetros da cidade de Carlinda, para localizarem um homem com mandado de prisão expedido nos autos de ação penal movido pelo Ministério Público Estadual. Logo que se aproximaram de um sítio, o foragido que estava deitado em uma rede do lado de fora da casa conseguiu fugir pelo matagal. Durante buscas no local, foram encontradas uma balança de precisão, uma arma de fogo de um cano e calibre 32, três cartuchos do mesmo calibre e quatro cartuchos de calibre 36, além de uma mochila preta contendo peças de roupas. Continuando com as buscas, foram localizados enterrados na propriedade dez tabletes de maconha e outra substância conhecida como "skank", um pedaço médio de maconha e mais cinco pedaços médios de pasta base de cocaína. Diante dos fatos todo material ilícito foi apreendido, os policiais montaram vigilância no sítio, onde algumas horas depois o suspeito foi detido escondido em uma pastagem. O homem com mandado de prisão foi conduzido para Delegacia de Polícia, onde foi interrogado e além de devido cumprimento a ordem judicial, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições. Após a confecção dos autos o preso foi colocado à disposição da Justiça.

Voltar + Destaques