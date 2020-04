Destaques 03/04/2020 07:27 Olhar Direto Governo adotará medidas diferentes para cada cidade: não é porque SP fez que todos deveriam fazer Foto: Mayke Toscano O governador Mauro Mendes explicou que o estado de Mato Grosso adotará medidas diferentes no combate ao coronavírus em cada cidade, a depender da existência de casos de contaminação importadas, locais ou cominitárias. “Não podemos pegar uma cidade de Mato Grosso de cinco, dez mil habitantes, e querer dar o mesmo tratamento da cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. São realidades mito diferentes”, afirmou. Segundo Mauro, as restrições serão maiores naquelas cidades em que já há a transmissão comunitária do vírus, ou seja, quando não se sabe quem foi o vetor, e mais brandas em cidades com contaminação apenas local, ou seja, aquelas em que apenas pessoas que tiveram contato com alguém que veio do exterior que também se contaminaram.



Ele também explicou que, apesar disso, o decreto publicado há dois dias proíbe toda e qualquer aglomeração em todos os 141 municípios, como reuniões, eventos, festas, feiras e jogos.



Os casos de transmissão serão identificados como locais ou comunitários somente pela Secretaria de Estado de Saúde, em ato publicado. “As medidas tem momento certo de ser aplicadas. Não é porque São Paulo fez, porque a Europa fez, que todas as cidades brasileiras deveriam ou devem fazer. Respeitando, obviamente, a autonomia dos prefeitos”, completou. Segundo Mauro, o decreto governamental é um instrumento para que as Prefeituras possam ancorar suas decisões, que devem ser, em sua maioria, técnicas para que “possam promover um instrumento de proteção à saúde publica e evitar a propagação do coronavírus, mas não fazer dessa parada geral, como alguns estão defendendo, um instrumento para prejudicar milhares de mato-grossenses”.

