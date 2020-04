Destaques 03/04/2020 18:05 Redação I Nativa News Prefeita de Nova Monte Verde reduz em 50% seu salário, do vice prefeito e dos secretários municipais A Prefeitura de Nova Monte Verde apresentou mais uma vez iniciativa inovadora para honrar os compromissos com servidores, fornecedores e população. Tendo em vista a pandemia do COVID19 que assola o mundo e com a consequente queda na arrecadação do município a prefeita, Beatriz Sueck Lemes, se reuniu nesta quinta-feira, 02 de abril com sua equipe e decidiu por DECRETO (Decreto n.039/2020) reduzir em 50% (cinquenta por cento) o salário da Prefeita, Vice Prefeito e Secretários Municipais. A medida temporária de redução de valores será revertida no enfrentamento, combate e prevenção a disseminação do Coronavírus no município, reafirmando o compromisso e responsabilidade da gestão para com a população nova monte verdense. Lembrando que em 2018 a Prefeita reduziu os salários de sua equipe por 6 meses. A prefeita sugere à Câmara de Vereadores que adote as mesmas medidas tomadas pela administração pelo Decreto n.039/2020.

