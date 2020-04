Destaques 03/04/2020 21:44 Kethlyn Moraes, G1 MT População de MT será obrigada a usar máscara de proteção a partir do dia 13, determina governo Foto: Secom/MT O governador Mauro Mendes lançou, nesta sexta-feira (3), a campanha "Eu cuido de você e você cuida de mim", determinando que toda a população do estado use máscaras de proteção contra a infecção pelo coronavírus, a partir do dia 13 de abril. De acordo com o governador, essa é uma medida para tentar diminuir a disseminação do vírus, principalmente em cidades com transmissão local ou comunitária. Mato Grosso já tem 41 casos confirmados de Covid-19, entre eles está a primeira morte pela doença, que foi registrada em Lucas do Rio Verde, a 360 km da capital. O decreto que institui o novo programa de prevenção determina que empresas públicas e privadas têm até o dia 12 de abril para fazer as orientações a seus colaboradores e clientes sobre o uso das máscaras. A partir do dia 13 de abril, fica estabelecido em todo o território mato-grossense o uso obrigatório das máscaras de proteção, mesmo que elas sejam artesanais. Mendes afirmou que a data será o prazo para que todas as empresas e estabelecimentos que continuarem em funcionamento durante a pandemia providenciem máscaras aos seus funcionários. O governo publicou nas redes sociais um vídeo mostrando como as máscaras artesanais podem ser feitas. Elas podem ser lavadas e reutilizadas. Mauro Mendes ressalta que as orientações do governo ainda são as mesmas, apesar do novo decreto do governo, aprovado no dia 26 de março, liberar o funcionamento do comércio desde que sejam seguidas as normas de prevenção. "Nós reconhecemos a potência letal dessa desse vírus. Emitimos no início dessa semana um decreto que suspende os demais decretos. Mas a orientação continua: aqueles que puderem, devem ficar em casa. Grupos de risco devem ficar em casa. As aglomerações continuam proibidas'', explica. O governador explica que nesse momento, cabe às prefeituras emitirem decretos sobre as medidas de cada cidade. "O que nós fizemos foi um decreto com as regras técnicas que devem ser seguidas para o isolamento de cada cidade. Isso vai depender da situação, do número de casos e qual o tipo de transmissão há em cada município", conclui.

