Destaques 04/04/2020 07:01 Redação I Nativa News Quatro são detidos por tráfico de drogas em Alta Floresta Foto: Divulgação Grupamento de Força Tática da Polícia Militar de Alta Floresta realizou a condução de quatro pessoas pela prática de tráfico ilícito de drogas e corrupção menores. Fato registrado nesta sexta-feira (03) no bairro Boa Nova 3. Após informações repassadas pela Agência Regional de Inteligência (ARI), de que na segunda rotatória na Avenida São Gabriel em uma esquina estaria ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes.Em Patrulhamento pela região, o suspeito notou a presença da guarnição e correu para dentro de sua residência. O jovem foi abordado e em sua posse nada ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R$ 805,00 em moeda corrente. Na residência, em cima da mesa, foi localizado 6 porções de substâncias análoga maconha (cerca 130g). Uma menor foi abordada aos fundos da residência, que informou ser convivente do suspeito, que recentemente este trouxe do estado do Para aproximadamente um quilo de maconha, afirmando que o casal é usuário de entorpecentes, fato que caracterizou a corrupção de menor. Outras duas pessoas estavam na residência e foram arroladas ao caso. Na residência ainda foram apreendidas uma balança de precisão e quatro aparelhos celulares. Diante os fatos os suspeitos foram encaminhado para Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

