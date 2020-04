Destaques 09/04/2020 08:18 Assessoria | Polícia Civil-MT Polícia Civil arrecada 50 cestas básicas destinadas a famílias carentes em Nova Monte Verde A Polícia Civil de Nova Monte Verde (968 km ao Norte de Cuiabá) arrecadou 50 cestas básicas em uma ação solidária desencadeada com objetivo de atender famílias carentes do município e região diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o delegado Pablo Carneiro, a ação foi idealizada por policiais civis de Nova Monte Verde que junto a amigos e empresários da região fizeram as doações conseguindo arrecadar o total de 50 cestas básicas. As doações estão sendo entregues nesta quinta-feira (09.04) para famílias previamente cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Nova Monte Verde. “A iniciativa da ação solidária partiu dos policiais da unidade que enxergaram que poderíamos fazer um pouco mais pela população local neste momento de pandemia”, destacou o delegado.

