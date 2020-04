Destaques 09/04/2020 10:58 Atenta às medidas de prevenção da COVID-19, PRF define ações para o feriado da Semana Santa Com redução significativa no número de veículos circulando nas Brs do país, o órgão mantém o foco no trabalho de prevenção e combate ao novo coronavírus A Polícia Rodoviária Federal (PRF), atenta às recomendações de prevenção e não disseminação do novo coronavírus, adequa as ações previstas para o feriado da Semana Santa em 2020. Diferente de anos anteriores, a instituição não lançará uma operação nacional e manterá o foco nas ações efetivas de apoio ao combate a pandemia gerada pela COVID-19. A nova estratégia da PRF levou em consideração a redução significativa no número de veículos circulando nas BRs de todo o país resultante do atendimento às orientações de quarentena e isolamento social. No entanto, tais situações não restringirão os trabalhos de fiscalização e policiamento durante o feriado. Assim como vem ocorrendo desde o início da pandemia, no decorrer do feriado de Semana Santa, a PRF continuará reforçando as medidas preventivas voltadas aos servidores e aos usuários das rodovias. Na linha de frente, policiais rodoviários federais também reforçarão junto à população a ideia da campanha de conscientização lançada pela instituição essa semana: “Se puder, fiquem casa, mas se tiver que sair respeite as leis de trânsito”. (clique AQUI e saiba mais) O trabalho previsto para o feriado é de reforço e manutenção das diversas frentes de atuação da PRF no combate à COVID-19, como a ação #DesafioSangueSolidário e a campanha “Siga em Frente, Caminhoneiro”. RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO – No último dia 3 de abril, a PRF alterou a Portaria que dispõe sobre a restrição do trânsito de Veículos e Combinações de Veículos excedentes em peso e ou dimensões aos limites máximos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em razão da pandemia. Com a mudança, em alguns feriados, entre eles o da Semana Santa, fica permitido o tráfego desse tipo de veículo nas rodovias federais de pista simples.

