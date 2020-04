Alta Floresta: Empresas recebem máscaras do projeto Máscaras Solidárias, da Igreja Adventista

Preocupados com a higienização e saúde do próximo, a Igreja Adventista de Alta Floresta, localizada no extremo norte do estado de Mato Grosso, confeccionaram e distribuíram mil máscaras para proteção contra o Covid-19. A ideia sugerida pelos departamentos da Ação Social Adventista (ASA) e Escola Sabatina reuniu líderes e amigos da igreja para a ação.

José Luis Conde, diretor da Escola Sabatina e responsável pelo desenvolvimento do projeto, demonstrou preocupação pelas pessoas que diariamente estão expostas devido a rotina de trabalho. “Parte da população agora está em situações como quarentena, auto isolamento e outras medidas, por medo do vírus. Em outros casos, alguns precisam continuar com sua rotina, e pensando no zelo e cuidado para com eles que surgiu a proposta de confeccionarmos máscaras para prevenir contra a infecção do Coronavírus. O único objetivo é ajudar, doar e ser servo. A ação foi realizada com o propósito de nos desafiar e implantar mais projetos e ações sociais que possam suprir as necessidades daqueles que precisam”, relatou Conde.

A proposta do projeto foi apresentada ao líder da igreja local, pastor Daltton Lima, ele mostrou para Maria de Jesus, líder do ministério da ASA, que imediatamente iniciou uma campanha de arrecadação de materiais para as confecções das máscaras. Lima demonstrou imensa gratidão ao ver o emprenho dos membros. “Estive envolvido diretamente na distribuição das máscaras. Ver a alegria e gratidão das pessoas ao receber a lembrança como forma de cuidado e proteção pela saúde delas me causou o sentimento de imensa satisfação. Fazer o bem ao próximo gera em nós o bem maior”, conta, empolgado.

“Entregamos a primeira remessa totalmente gratuita. Com a ajuda de toda a igreja, já distribuímos mil máscaras aqui em nosso município. Estamos confeccionando mais mil e nessa segunda remessa o propósito será diferente. Queremos ser solidários e trocaremos o presente por um quilo de alimento não perecível. Vamos trocar máscara de proteção por alimentos e ajudar famílias necessitadas”, destaca Maria, ao falar do projeto.

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), junto com a Ação Solidária Adventista (ASA), áreas da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), responsáveis por realizar projetos de assistência social, transmitiram solidariedade em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus. O recado é simples: “ninguém segura mais a mão de ninguém!”, porém, mesmo de longe, a Sede Administrativa da Igreja Adventista para a região Oeste de Mato Grosso (MisOM), mobilizou a todos para ajudar a quem mais precisa com diversos projetos voluntários. Um deles é a ação social voltada para famílias em estado de vulnerabilidade e que tiveram sua renda reduzida devido aos efeitos do Covid-19 na economia do país.

Já foram doados 165kg de alimentos na Igreja Central de Alta Floresta e, por meio do projeto das máscaras solidárias, os voluntários continuarão com a arrecadação de alimentos. Em toda a região Oeste do Estado de Mato Grosso, já foram contabilizadas cerca de mil e quinhentas doações de cestas básicas, arrecadações feitas pelas igrejas, colégios e escolas Adventistas.

“‘Ide’, esse é o sentimento solidário que tenho. Falamos muito de amor e ajudar ao próximo e por vezes não fazemos nada. As pessoas devem agir em todos os momentos para ajudar seu próximo, principalmente nesse momento de crise mundial no caso dessa pandemia. Queremos colaborar de todas as formas para ajudar os mais necessitados, seja com máscaras ou alimentos. Essa ação tem me feito exercitar o que estudo diariamente na Bíblia: confiança em Deus, sem questionamentos”, finaliza o Conde.