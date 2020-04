Destaques 10/04/2020 09:21 Laércio Romão, TV Centro América Vídeo que mostra agressão a homem que pediu ajuda na rua é investigado pela polícia em MT; veja Foto: Reprodução A Polícia Civil está investigando um caso de agressão em Sinop, na região norte do estado. O vídeo que mostra o ato de violência contra uma pessoa que pede comida na rua está repercutindo nas redes sociais. No vídeo, dois homens em um carro abordam uma pessoa que está pedindo dinheiro e comida na rua. Eles oferecem dinheiro, falam sobre a crise que o país está passando e perguntam se o rapaz tem recebido ajuda. No entanto, o gesto que parecia ser de generosidade era apenas uma isca para agredir o rapaz. A cena foi filmada pelos próprios agressores e está circulando na internet. Um advogado que soube do caso registrou boletim de ocorrência na delegacia. Com isso, a polícia começou a investigação. Contudo, ainda não se tem detalhes de quando ocorreu a agressão e nem a identificação dos autores.

