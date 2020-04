Destaques 11/04/2020 08:50 www.techtudo.com.br WhatsApp limita encaminhamento de mensagem para só um contato por vez Aviso de mensagem encaminhada no WhatsApp — Foto: Paulo Alves/TechTudo O WhatsApp passa a limitar o encaminhamento de mensagens para apenas um contato nesta terça-feira (7). A medida se aplica a textos compartilhados com frequência no aplicativo para Android e iPhone (iOS) e no WhatsApp Web, e busca frear a disseminação de fake news e outras informações imprecisas no mensageiro. De acordo com o WhatsApp, isso torna o app "um dos poucos produtos que adotaram medidas para restringir a viralidade e colocar limites em como as pessoas podem enviar mensagens". A pandemia do novo coronavírus provocou um aumento no compartilhamento de correntes duvidosas no mensageiro, e o serviço tem sido ainda mais usado para aplicar golpes com o início da quarentena. A restrição de encaminhamento para apenas um contato se aplica às mensagens compartilhadas com frequência. Elas são sinalizadas por uma seta dupla ao lado do aviso "encaminhada", e o selo é atribuído a textos que são repassados cinco ou mais vezes no WhatsApp. Enquanto isso, as outras mensagens continuam sujeitas ao limite de encaminhamento para até cinco contatos. A novidade é mais uma medida tomada pelo WhatsApp que ajuda no combate às fake news. No período que antecedeu as Eleições de 2018, o aplicativo passou a limitar o encaminhamento de mensagens no Brasil e avisar quando o conteúdo é repassado. O WhatsApp também tem em desenvolvimento uma ferramenta de busca de texto de mensagens muito encaminhadas. Ao receber uma mensagem de texto com o selo de seta dupla, o app mostra uma lupa para fazer a pesquisa diretamente no Google. Ao tocar sobre o ícone, o usuário é direcionado ao buscador, que deve exibir resultados que permitam checar a veracidade do conteúdo. O recurso foi flagrado em testes no WhatsApp Beta em março, e foi ativado neste sábado (4) para usuários da versão experimental testá-lo.

