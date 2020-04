Destaques 12/04/2020 09:35 Redação I Nativa News Apiacás: Homem é socorrido com pulsos cortados e corpo parcialmente queimado Foto: Divulgação - Assessoria Um homem de 39 anos foi socorrido após ter os pulsos cortados e a residência incendiada no município de Apiacás. Após socorro médico a vítima fugiu do hospital com medo de seus agressores. O caso foi registrado pela Polícia Militar por volta das 17h00 deste sábado (11), os suspeitos não foram localizados. Conforme registro da PM, a guarnição foi acionada por vizinhos da residência que relatavam que a casa estava em chamas e que haviam pedidos de socorro. A vítima foi encontrada nos fundos da residência, deitado no chão com os pulsos cortados e o corpo parcialmente queimado, sendo socorrido ao hospital. As chamas foram debeladas pelos vizinhos. No hospital o homem relatou que residia com outros dois homens, e que ao chamar a atenção por causa da bagunça que estavam promovendo e solicitar que estes deixassem a residência, uma discussão foi iniciada, s suspeitos derrubaram a vítima, cortaram seus pulsos e atearam fogo na residência, fugindo em uma motocicleta titan de cor vermelha. Os suspeitos foram devidamente identificados pela vítima, que acabou fugindo do hospital com medo de que os agressores fossem até o hospital para matá-lo. Há suspeitas de que os agressores tenham se deslocado a Nova Monte Verde, ou Alta Floresta. O caso foi registrado e segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil.

