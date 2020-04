Destaques 13/04/2020 09:11 Redação I Nativa News Carlinda: Criança morre após ingerir medicamento veterinário na comunidade Del Rey. Reprodução/Internet Uma criança de um anos e quatro meses morreu na tarde domingo (12), na comunidade Del Rey em Carlinda. A família do menino acredita que ele tenha se intoxicado com medicamentos utilizado para aplicação em bovinos que encontrou aos fundos da residência. Segundo os familiares relataram que a mãe estava lavando o veículo e as crianças estavam brincando no quintal, porém, em dado momento foram para a parte dos fundos da residência. Instantes depois um irmão da criança encontrou ela caída e ao lado dela um frasco de medicamento utilizado para aplicação em bovinos. Os familiares levaram o menino para o Pronto Atendimento do município, mas sem sinais vitais.

