Destaques 13/04/2020 13:07 Só Notícias/Cleber Romero Alta Floresta: 10 casos suspeitos de Coronavírus são descartados O setor de Vigilância Epidemiológica da secretaria municipal de Saúde confirmou, ontem, no boletim diário que 10 casos que estavam sendo monitorados com suspeitas de estarem com o novo coronavírus foram descartados. Outros 5 foram excluídos e 15 seguem em quarentena aguardando resultados dos exames do Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso (Lacen). Até agora, o município tem um caso confirmado com sintoma leve. Conforme Só Notícias já informou, segundo o setor de Vigilância Epidemiológica, em Lucas do Rio Verde não há mais pacientes com suspeita de estarem infectadas como o novo Coronavírus. Até agora, foram descartados 17 casos (sendo 13 por exames do Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso (Lacen) e 4 por vínculo com os pacientes negativados para doença). O único caso confirmado no município era de um homem, de 59 anos, que acabou morrendo. Já a segunda morte em Mato Grosso foi confirmada, na última quinta-feira, em Cáceres, de um homem de 82 anos. A secretaria estadual de Saúde informou, neste domingo, que são 123 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso ( 2 a mais que sábado), sendo registrados três óbitos em decorrência do Coronavírus – a última morte ocorreu neste sábado em Sinop de um homem, 34 anos, que residia em Aripuanã na região Noroeste. As duas novas confirmações foram em Rondonópolis. Dos 123 casos no Estado, 96 estão em isolamento domiciliar, 17 estão recuperados e 7 hospitalizados – sendo três em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e quatro em enfermarias.

