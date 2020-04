Destaques 13/04/2020 18:06 G1 MT Justiça Eleitoral de MT disponibiliza certidão emergencial para eleitores com o título cancelado Arquivo/Marcello Casal Jr/Agência Brasil A Justiça Eleitoral de Mato Grosso disponibiliza a certidão emergencial para os eleitores com o título cancelado, ou mesmo com pendências. O documento possui validade até o dia 30 de abril podendo ser prorrogada se houver necessidade. No estado, 380 mil pessoas estão com seu título eleitoral cancelado. Deste total, cerca de cem mil estão em Cuiabá e 45 mil em Várzea Grande. Todo esse contingente poderá utilizar a certidão emergencial caso necessite exercer direitos que exijam a quitação eleitoral. A Receita Federal está regularizando os CPFs que estão cancelados em virtude de pendências com a Justiça Eleitoral. Essa regularização está sendo automática, no entanto, caso a regularização não ocorra por outros motivos, o eleitor deve enviar a certidão emergencial por e-mail. Neste caso, também é necessário enviar cópia do documento de identificação, número da inscrição do CPF, e para brasileiros com idade dos 18 aos 69 anos, o título de eleitor ou qualquer documento que comprove o alistamento eleitoral ou certidão da Justiça Eleitoral atestando a inexistência da obrigatoriedade do alistamento eleitoral.

