Destaques 14/04/2020 06:52 www.jcidade.com.br Criança e avó escapam ilesas de capotamento na MT-208 Foto: Reprodução Um capotamento registrado na Rodovia MT-208, sentido Alta Floresta à Paranaíta, deixou uma Toyota Hilux destruída. Na camionete estava uma mulher (nome e idade não reveladas) e uma criança de apenas quatro anos. As duas foram socorridas em seguida por testemunhas e encaminhadas a uma unidade hospitalar. Todas as duas ganharam alta.

A motorista é avó paterna da criança. As duas iriam para uma fazenda quando em uma curva o carro saiu da pista e capotou por pelo menos três vezes. A pequena Lívia segundo um familiar, teria sido arremessada para fora. “Ela caiu pela janela”, contou a fonte, alegando que o susto foi grande para toda a família. “Quando recebemos a notícia, que fomos chegando ao local, o desespero bateu. Vendo o carro naquela situação, pra mim tinha ocorrido algo pior com elas”, aliviou-se uma familiar, pedindo para preservar sua identidade.

Foram testemunhas que socorreram a mulher e a netinha Lívia. As duas deram entrada em um hospital particular onde receberam todo o atendimento médico imediatamente. A garotinha, por ironia do destino, praticamente nada sofreu, além do susto. Sua avó que ainda precisará de um repouso por pelo menos uma semana, mas também recebeu alta se recupera bem.

Toda a família que já ia passar o final de semana fora, isolada em uma fazenda, ficou ainda mais reunida, comemorando por as duas ocupantes estarem salvas.

Veja também sobre capotamento MT-208 Criança avó Alta Floresta Mato Grosso Carlinda Voltar + Destaques