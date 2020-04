Pesquisador de Alta Floresta tem trabalho documentado pela National Geographic

Em janeiro de 2020 a jornalista Rachel Nuwer e a fotógrafa Karine Aigner, freelancers contratadas pela National Geographic, desembarcaram no aeroporto de Alta Floresta-MT com o objetivo de documentar o esforço do pesquisador Everton Miranda para salvar a maior Águia da Terra, a Harpia (Harpia harpyja).

A reportagem, publicada no dia 11 de março de 2020 no site da NATGEO, intitulada "The heroic effort in the Amazon to save the world’s largest eagle", algo como "O esforço heroico na Amazônia para salvar a maior Águia do Mundo", retrata a vida e trabalho do pesquisador para salvar a Harpia e como produtores rurais, coletores de castanha, indígenas e comunidade em geral abraçaram a causa.

Confira a integra da reportagem clicando aqui.

Essa não foi a única vez que o pesquisador teve seu trabalho documentado por mídias internacionais. Em 2018 a rede de televisão 'BBC' esteve na região para gravar um episódio da série "Meat: A Threat to Our Planet?", algo como "Carne, uma ameaça ao nosso planeta?", que foi exibido em 11 de novembro de 2019 no Reino Unido.

Confira o trailer do documentário.