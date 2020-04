Destaques 14/04/2020 20:00 Redação I Nativa News Nova Monte Verde: Vereador e esposa são presos acusados de violação de domicílio e tentativa de subtração de incapaz Foto: Reprodução Casal é detido em Nova Monte Verde após denúncia de violência doméstica, violação de domicílio, dano qualificado e subtração de incapaz na forma tentada. Fato registrado na noite desta segunda-feira (13), envolvendo um vereador do município, sua esposa e cunhada “de consideração”. De acordo com registro da Polícia Militar, e informações da Polícia Judiciária Civil repassadas a redação do site Nativa News, a polícia foi acionada por uma mulher que relatava que sua casa havia sido invadida por sua irmã de consideração e o esposo dela, o casal buscava pelo filho da vítima. Relatos da vítima para a polícia são de que teve uma discussão por telefone com a irmã, que cuidou por um tempo de seu filho e que afirmava ter direito à buscar a criança quando tivesse vontade. Durante a discussão chegou a afirmar que mataria para ter a criança. Momentos após a discussão o casal chegou em sua residência. A vítima informou que teve a residência invadida, que o cunhado quebrou a porta de entrada, a irmã então começou as agressões com socos e puxões de cabelo. A vítima relatou ainda que teve seu aparelho celular quebrado pela agressora. A Polícia Militar foi acionada e conduziu os três envolvidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil. O caso repercutiu no município pelo fato de o envolvido ser figura política conhecida. Pedro Lopes Filho é ex-prefeito (1993/1996) e atual vereador (2017/2020), atuando como vice-presidente da mesa diretora. O Delegado responsável, Pablo Bonifácio Carneiro, não arbitrou fiança, o caso passa a ser acompanhado por um advogado do casal e investigado pela Polícia Judiciária Civil.

