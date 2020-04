Destaques 14/04/2020 20:20 Novo Boletim de Alta Floresta: 32 notificações, 13 descartadas e 12 casos suspeitos de coronavírus Foto: Getty Images via BBC A Secretaria de Saúde acaba de atualizar os dados do Covid-19 em Alta Floresta. De acordo com novo boletim, até o momento a cidade possui 32 notificações, das quais 13 descartadas, 12 são suspeitos e um positivo (evoluiu para cura). Os sintomas do Covid-19 são: febre, tosse e dificuldade para respirar. A transmissão ocorre da mesma forma que outras infecções respiratórias, como a gripe: por meio do espirro, tosse, catarro, gotículas de saliva, contato físico com pessoa infectada e contato com superfícies contaminadas.

