Destaques 15/04/2020 10:13 G1 MT Prefeito suspende entrada de veículos em Colniza e funcionamento de supermercados em domingos e feriados Foto: MPMT/Divlgação O prefeito Leite Garcia (DEM) suspendeu a entrada de quaisquer veículos de transportes coletivos intermunicipal, interestadual público e privado no município. Além disso, os supermercados estão proibidos de abrir nos domingos e feriados. O Decreto 66/2020 foi assinado pelo prefeito e publicado no Diário Oficial dos Municípios, nessa segunda-feira (13), após reunião com o Comitê Municipal de Prevenção, Orientação e Enfrentamento a Covid-19. De acordo com a prefeitura, a proibição segue por tempo indeterminado ou enquanto perdurar o estado de emergência da saúde pública. O objetivo, segundo a prefeitura, é evitar a propagação do novo coronavírus no município. Colniza não tem nenhum caso da doença registrado no estado, conforme boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), nessa terça-feira (14). Veículos de frete, por vias aéreas ou terrestres, como ônibus, aviões, micro-ônibus, vans, taxis, carros de passeio ou similares não podem entrar no município. Barreiras sanitárias serão criadas para restringir a entrada de pessoas de outros municípios na cidade. Conforme o decreto, supermercados não irão funcionar nos domingos e feriados devido à grande aglomeração comprovada nesses dias. Já os comércios de outros segmentos terão que encerrar as atividades ao meio dia de sábado. As restrições não se aplicam a moradores ou profissionais de saúde, de segurança e que estejam prestando serviços ao município, caminhões de abastecimento carga e descarga, como de agências bancárias, supermercados, farmácias e correios. As exceções serão para veículos da polícia, ou da própria saúde que estejam a serviço e que poderão circular livremente.

