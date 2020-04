Destaques 15/04/2020 16:56 Adilson Rosa Seduc MT Escola de Nova Monte Verde confecciona máscaras que serão trocadas por alimentos Foto: Divulgação Profissionais da educação da Escola Estadual do Campo Machado de Assis, localizada na comunidade de São José do Apuí, no município de Nova Monte Verde (a 968 quilômetros da Capital) entraram com tudo na campanha “Eu cuido de você, você cuida de mim”, cujo foco é o combate ao avanço da pandemia, causada pelo coronavírus. A equipe gestora, contando com a colaboração dos técnicos administrativos e apoio, confeccionaram máscaras de proteção individual que foram trocados por alimentos. Os produtos arrecadados foram transformados em cestas básicas e doados para famílias carentes. “Os tecidos e os elásticos foram prontamente doados pela comunidade local. Nós, profissionais da educação, entramos com a mão-de-obra. A próxima etapa foi trocar as máscaras por alimentos. Mesmo assim, ainda separamos algumas unidades para as famílias que receberam os alimentos. Tanto que um dos itens fundamentais da cesta básica é um kit de máscaras para cada integrante das famílias beneficiadas”, destaca a diretora Reni de Lara. No entendimento da diretora, além incentivar o uso de máscaras, que é um item que auxiliará a frear a proliferação da covid-19, o trabalho favorece iniciativas de solidariedade e coletividade. Com isso, contribui para amenizar os efeitos que o isolamento social pode impactar nas famílias de situação de baixa renda. Reni explica a equipe gestora tomou a iniciativa após perceber que mesmo com a mobilização para o fornecimento de máascara em Nova Monte Verde, não havia quantidade suficiente para os moradores da comunidade. “Como não havia máscaras acessíveis à população, pois muitos precisavam manter sua rotina, tivemos a ideia de confecciona-las e fomos além do foco inicial. Com a colaboração de todos conseguimos nosso objetivo de fornecer as máscaras, arrecadar alimentos e entrega-los para quem precisa”, assinala a diretora. Para a superintendente de Políticas de Diversidades Educacionais, Lúcia Aparecida dos Santos, a iniciativa é ótima, pois é um exemplo de solidariedade. “Nesses momentos de fragilidade que as pessoas se encontram, todos os caminhos vão em direção a ajuda ao próximo. Parabéns aos profissionais da Escola Machado de Assis”, comemora.

