Destaques 15/04/2020 17:16 Ana Lazarini | SES Quarta-feira (15): Mato Grosso registra 151 casos confirmados da Covid-19 Nas últimas 24 horas, surgiram 13 novas confirmações no Estado. Dos casos, 99 pacientes estão em isolamento domiciliar, 6 estão hospitalizados e 42 já se recuperaram A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta quarta-feira (15.04), 151 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados quatro óbitos em decorrência do coronavírus. Os casos confirmados estão em Cuiabá (79), Rondonópolis (23), Sinop (11), Várzea Grande (7), Tangará da Serra (5), São José dos Quatro Marcos (4), Primavera do Leste (4), Cáceres (2), Aripuanã (2), União do Sul (1), Pontes e Lacerda (1), Nova Mutum (1), Nova Monte Verde (1), Lucas do Rio Verde (1), Lambari D’Oeste (1), Conquista D’oeste (1) Canarana (1), Campo Novo do Parecis (1), Alta Floresta (1) e em residentes de outros Estados (4). Nas últimas 24 horas, surgiram 13 novas confirmações nos municípios de Cuiabá (4), Rondonópolis (1), Várzea Grande (1), São José dos Quatro Marcos (2), Primavera do Leste (3), Conquista D’Oeste (1) e de pacientes de outros estados (1). Dos 151 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 99 estão em isolamento domiciliar, 42 estão recuperados e 6 estão hospitalizados – sendo todos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Considerando o número de casos confirmados em Mato Grosso, 62% dos diagnosticados são do sexo feminino e 38% masculino; além disso, 84 pacientes têm faixa etária entre 36 a 55 anos. O documento ainda aponta que um total de 1.244 amostras já foram processadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, restam 101 amostras em análise laboratorial. Os pacientes são devidamente acompanhados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica do Estado e dos municípios. Mais informações estão detalhadas na Nota Informativa divulgada diariamente pela SES (disponível neste link), sempre a partir das 17h. Cenário nacional Nesta terça-feira (14), o Governo Federal confirmou 28.320 casos da Covid-19 no Brasil e 1.736 óbitos oriundos da doença. No levantamento do dia anterior, divulgado pelo Ministério da Saúde, o país contabilizava 1.532 mortes e 25.262 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde. O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão: - Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; - Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; - Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente; - Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; - Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).

