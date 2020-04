Mais nove comarcas de MT se preparam para implantação do PJe Criminal

Magistrados e assessores das Comarcas de Mirassol do Oeste, Nova Mutum, Nova Xavantina e Peixoto de Azevedo participam do Treinamento, por videoconferência, para Implantação do Módulo Criminal no Processo Judicial Eletrônico (PJe) na manhã desta quinta-feira (16). Na sexta-feira (17), participam da mesma qualificação os magistrados e assessores das Comarcas de Paranatinga, Pontes e Lacerda, Poxoréo, São José do Rio Claro e Vila Rica

As capacitações são ofertadas pela Escola dos Servidores do Poder Judiciário, por meio da ferramenta Webnar/lifesize, e faz parte do planejamento da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) para implantar o Módulo Criminal em 100% das unidades da Segunda Entrância do Módulo Criminal do PJe até o dia 22 de abril.

De acordo com a responsável pela Gestão de Acompanhamento de Cursos da Escola dos Servidores, Luciana Castrillon da Fonseca Salema, os gestores gerais das Comarcas receberam a comunicação e informaram sobre os treinamentos aos magistrados e assessores do Juizado e Varas Criminais, com as orientações necessárias para a efetiva participação, podendo o acesso ser de um computador ou celular, em cumprimento a Portaria que determinou a realização das funções laborais em Teletrabalho.

O PJe é um sistema de informação desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os tribunais para a modernização do Judiciário. O módulo criminal começou a ser implantado no Estado em novembro de 2019, por meio de projeto piloto na Comarca de Santo Antonio de Leverger, sendo expandido para mais 18 unidades judiciárias no mês seguinte. A meta da atual gestão é que até o fim de 2020, 100% das competências e das unidades judiciárias estejam em pleno funcionamento com o módulo criminal eletrônico.