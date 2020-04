Destaques 16/04/2020 19:28 Alta Floresta: Prefeitura revoga decreto que libera celebrações religiosas, funcionamento, academias e feira O prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra de Araújo, editou novo decreto na tarde desta quinta-feira (16) revogando o 069/2020, atendendo recomendação conjunta do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública enviada a administração pública na data de ontem (15). O decreto de nº 073/2020 recém assinado, volta a proibir algumas atividades, fazendo voltar a valer as regras dos decretos 063/2020 e 067/2020 a partir desta quinta. Portanto a partir desta quinta-feira (16) estão vedadas, independentemente de ocorrência de novos casos confirmados de COVID-19 (Novo Coronavírus), as atividades que provoquem aglomerações de pessoas, tais como: I - parques públicos e privados; II - praias de água doce; III - teatro; IV - cinema; V - museus; VI - casas de shows; VII - festas; VIII - feiras; IX - academias; X - ginásios esportivos e campos de futebol; XI - missas, cultos e celebrações religiosas; XII - outros eventos e atividades que demandem aglomeração ou reunião de pessoas. Permanecem suspensas até 30 de abril de 2020 as atividades escolares presenciais da educação infantil e de ensinos fundamental, médio e superior. Os comércios devem manter as regras de assepsia, disponibilizando locais com água e sabão para lavar as mãos com frequência e/ou disponibilização de álcool na concentração de 70%; O estabelecimento que permitir a entrada/permanência de clientes/frequentadores sem o uso de máscaras serão autuados no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e a pessoa física que estiver sem máscara, será autuado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Desde o primeiro decreto, o nº 049 de 18 de março de 2020, mais oito decretos foram baixados regulamentando medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo novo coronavírus (covid-19), quando foi instituído o Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus. O atual decreto, 073/2020, os decretos que voltam a vigorar nº 063/2020 e 067/2020, assim como a Carta Recomendatória Conjunta, podem ser acessados aqui.download 379_030420201822_og5f8wwftb.pdf

