Destaques 17/04/2020 08:40 Redação I Nativa News Carlinda: Motorista é detido após abastecer carro e fugir sem pagar Foto: Reprodução Um homem foi detido por estelionato após abastecer o seu e fugir do posto sem pagar a conta. O caso aconteceu em um posto de combustível no município de Carlinda na última, quarta (15). Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito chegou no posto para abastecer o veículo, ele pediu que o frentista completasse o tanque. No final do serviço ele disse que iria calibrar o pneu do veículo. Então o homem fugiu em disparada. Imagens do sistema de segurança foi repassada para a Policia Militar, que acabou localizando o veículo próximo ao quartel da Polícia Militar, em Alta Floresta. Com a documentação irregular e CNH vencida, o suspeito foi encaminhado juntamente com o veículo para a Delegacia Municipal.

Veja também sobre Carlinda Alta Floresta Mato Grosso Motorista abastecer fugir sem pagar Posto detido Voltar + Destaques