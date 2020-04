Sesc Ler estima confecção de mais de cinco mil máscaras para doação em Alta Floresta

A unidade do Serviço Social do Comércio – SESC, no município de Alta Floresta está multiplicando sua produção de máscaras e com um objetivo único: ajudar no enfrentamento e combate ao coronavírus.

Coordenador da instituição em Alta Floresta, João Rodrigues de Oliveira Lobo destaca que a Fecomércio, mãe do Sesc recomendou que essa parceria para atender entidades filantrópicas, órgãos públicos e projetos sociais será mantida enquanto houver necessidade. “Se alguma entidade por exemplo está precisando de máscara, pode nos procurar que com certeza vamos atender”, assegurou Lobo que ao lado de outros servidores do Sesc, fez a entrega de 200 máscaras ao Instituto do Servidor de Alta Floresta.

“Mas já sentamos também com a Secretaria de Saúde e estaremos fornecendo, assim como para os setores de segurança. Estivemos em contato com a delegada regional da Polícia Civil, doutora Ana Paula e a proposta atender todas as demandas solicitadas como por exemplo, um projeto social que atendemos no bairro Vila Nova”, destacou.

Produção de 5 mil máscaras

O Sesc que sempre ofereceu cursos de aprendizado e qualificação, dando oportunidades a jovens e adultos apresentarem seus potenciais com acesso à cultura, educação, arte, saúde e outros setores, tem três salas com pessoas produzindo máscaras sem parar todos os dias. “Projeto é confeccionar no mínimo cinco mil máscaras e ajudar sempre no enfrentamento e combate ao coronavírus”, destacou.