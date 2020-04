Destaques 18/04/2020 09:44 Coronavírus: José Medeiros defende antecipação do 13º salário para profissionais de saúde e da segurança pública Foto: Reprodução O deputado federal José Medeiros (MT) solicitou ao Palácio do Planalto antecipação do 13º salário para os profissionais da área da saúde e segurança pública, que trabalham no enfrentamento à Covid-19. O pedido foi dirigido ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

Uma das preocupações do parlamentar é com aumento dos preços dos equipamentos de proteção. Com a antecipação do 13º, esses profissionais, que mantêm rotinas de deslocamentos diários, poderiam adquirir os materiais para uso fora do ambiente de trabalho.

"Os profissionais de saúde e os agentes de segurança pública ficam expostos à contaminação do vírus, e ao retornarem para casas têm de tomar cuidados redobrados para não colocar em risco os seus familiares. Em que pese os cuidados tomados durante a prestação dos serviços, com o uso de equipamentos de proteção fornecido pelos órgãos que trabalham, esses profissionais chegam em casa e não possuem todos os equipamentos necessários à sua proteção e de seus familiares", alerta o deputado.

De acordo com José Medeiros, a medida vai atender cerca 3 milhões de brasileiros, e contribuir para amenizar o drama diário vivido por esses profissionais que estão colocando em risco sua própria vida para cuidar da população brasileira.

"O custo destes produtos subiu consideravelmente devido a alta demanda causada pela crise da Covid-19. Temos que proteger os profissionais que dedicam diariamente suas vidas para salvar centenas de brasileiros. É papel do Parlamento fazer esta recomendação e assim colaborar para que os serviços sejam prestados com respeito à vida de todos os cidadãos", avalia o deputado.

Além da antecipação do 13º salário, o deputado encaminhou ofício ao presidente Câmara, Rodrigo Maia, solicitando que 50% da verba indenizatória dos parlamentares seja destinada para compra de insumos para os profissionais da saúde e da segurança.

