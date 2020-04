Destaques 18/04/2020 19:44 Thiago Andrade - Gazeta Digital NA CASA DO PREFEITO: Comerciantes fazem buzinaço e pedem fim da quarentena Foto: Reprodução - Internet A situação econômica e as dificuldades diante da pandemia do novo coronavírus levaram os comerciantes a frente da casa do prefeito de Alta Floresta (803 km ao Norte), Asiel Bezerra de Araújo (MDB) na noite desta sexta-feira (18) pedir oa flexibilização da quarentena e a abertura imediata de segmentos do comércio local. Para pressionar o prefeito os moradores da cidade fizeram um buzinaço na porta da casa dele pedindo a reavalivaliação da medida de isolamento social. Em vídeo gravado por internautas é possível ver os carros na frente da casa o prefeito fazendo barulho para pedir a reabertura do comércio local. A Câmara de Vereadores chegou a aprovar uma indicação pedindo a reconsideração do decreto 69/20 para pedir o funcionamento de empresas do ramo de alimento das 07h às 22h e academias das 05h às 22h. Depois desse horário pediram a ampliação do toque de recolher na cidade. O boletim desta sexta da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostra que há apenas um caso de pessoa infectada com o novo coronavírus em Alta Floresta. Segundo a Pasta, essa pessoa já teria sido curada da covid-19.

