Destaques 19/04/2020 07:46 Hotel Cristalino Lodge converte hospedagem em cestas básicas Crédito: Samuel Melim/Divulgação Deck com fogueira do Cristalino Lodge Em um período de tamanha incerteza, como esse em que estamos vivendo, onde centenas de vidas poderão ser afetadas por conta do novo coronavírus, o hotel Cristalino Lodge, em Alta Floresta (MT), sul da floresta amazônica, lançou a Campanha Sou Cristalino. A ação visa contribuir para a valorização do Cristalino Lodge enquanto experiência acolhedora na Amazônia, estimulando viagens futuras por meio de descontos e gerando um círculo virtuoso de solidariedade, união e empatia através da doação de cestas básicas, produtos de higiene pessoal e brinquedos para famílias carentes do município de Alta Floresta. Durante todo o mês de abril, ao reservar 3 noites de hospedagem em base dupla, que poderão ser utilizadas até dezembro de 2021, os hóspedes poderão garantir um desconto de 25% no valor das diárias e doar uma cesta básica e outros itens dentro do programa para cada reserva realizada. Crédito: Samuel Melim/Divulgação Interior de um dos Bangalôs do Cristalino Lodge A economia poderá chegar a mais de R$ 2 mil para os viajantes, que poderão desfrutar das belezas da floresta intocada na Reserva do Cristalino com todo o conforto e luxo do essencial. Crédito: Samuel Melim/Divulgação Uma das duas torres de observação do Cristalino Lodge Serão apenas 32 vouchers promocionais disponíveis para venda e não haverá taxa de remarcação nas reservas desde que haja disponibilidade. As únicas exceções são o Natal 2020, o Ano Novo 2020/2021 e o Carnaval 2021. Para o mês de maio, o desconto cairá para 15%. Crédito: Luis Gomes/Divulgação Acesso ao deck flutuante do Cristalino Lodge A comercialização desses vouchers, junto com outras ações sociais desenvolvidas pelo hotel, poderá contribuir com R$ 88 mil para auxílio direto a quase 1/3 de todas as 488 famílias em situação de vulnerabilidade no município. Cada cesta básica poderá alimentar uma família por cerca de 1 mês, enquanto que os produtos de higiene pessoal têm um impacto direto na proteção de vidas. Já os brinquedos têm como finalidade estimular as crianças a não saírem de casa, garantindo melhores condições para essas famílias durante o delicado momento que atravessamos.

