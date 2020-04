Destaques 19/04/2020 08:15 Arão Leite - Jornal da Cidade Em estado de alerta para a Dengue, Alta Floresta confirma mais de 300 casos positivos Jornal da Cidade No início da semana a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, por meio da Vigilância Epidemiológica informava que os quatro primeiros meses de 2020 mostravam uma situação preocupante em relação a casos notificados de focos de mosquitos transmissores da dengue e principalmente pacientes com exames positivos. A situação piorou. Na manhã de ontem sexta-feira (17) o servidor Claudiomiro Vieira, ao falar do assunto apresentou um gráfico denominado como ‘curva epidemiológica’ no qual apresentava 557 casos notificados como suspeitos. Desses 199 foram avaliados laboratorialmente dos quais 121 confirmaram a doença. Outros 262 casos foram constatados como positivos através de exames clínicos e 174 descartados. No total são 383 casos confirmados, o equivalente a 68,5 por cento dos notificados. Vieira ainda detalhou que dos casos, três a Secretaria de Saúde ficou em alerta e que um caso foi grave. “As pessoas devem tomar cuidado porque a situação é preocupante”, comunicou Claudiomiro pedindo que todos façam as limpezas de seus quintais e terrenos baldios de suas propriedades. “Assim com certeza teremos menos focos, menos recipientes criadouros do mosquito. Por isso neste final de semana aproveitem para ficarem em casa, não apenas pelo isolamento contra o coronavírus, mas também usem o tempo para uma limpeza geral”, sugeriu. Multas Claudiomiro lembrou que pessoas que receberam notificação sobre criadouros do mosquito da dengue nos quintais e tomaram providência podem pagar sanções severas que variam de 300 a três mil reais.

