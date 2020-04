Destaques 20/04/2020 09:05 www.folhamax.com Caminhoneiro de 54 anos anos morre de Covid-19 em MT; esposa e filha tem sintomas Foto: Reprodução Um caminhoneiro de 54 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (20) em decorrência da Covid-19, em Barra do Garças (500 quilômetros de Cuiabá). Ele teve o caso confirmado da doença na última sexta-feira, quando já estava na Unidade de Terapia Intesiva (UTI) de um hospital particular. Segundo as informações, o caminhoneiro esteve em diversas cidades do Estado no últimos dias. Ele apresentou os sintomas e buscou apoio médico. Em estado grave, foi levado para a UTI e acabou não resistindo. A esposa e filha dele também apresentaram os sintomas da doença. Elas estão em isolamento social, mas o quadro de ambas é considerado bom. Esta é a sexta morte por Covid-19 em Mato Grosso. Antes, morreram um gerente de supermercado em Lucas do Rio Verde, um rapaz de 34 anos em Aripuanã, um idoso em Cáceres, um em Rondonópolis e outro em Cuiabá. Já os casos confirmados da doença, segundo a Secretaria de Saúde, são 174. No boletim de ontem, ainda havia 8 pacientes internados na UTI e 74 curados.

