Destaques 20/04/2020 15:35 Assessoria/Polícia Civil-MT Polícia Civil apreende menores acusados de render e roubar família em Nova Canaã do Norte Foto: Divulgação A Polícia Civil de Colíder (650 km ao norte de Cuiabá) identificou e apreendeu três adolescentes envolvidos em ato infracional análogo a roubo, ocorrido no dia 12 de abril, em Nova Canaã do Norte. A apreensão dos adolescentes foi deferida pela Justiça e cumprida na última semana. De acordo com as investigações, as vítimas do roubo foram rendidas dentro da residência e depois levadas a uma região rural, onde foram amarradas e permaneceram por quase 10 horas, até conseguir socorro. Em trabalho minucioso de investigação, os investigadores de polícia conseguiram identificar os envolvidos e juntaram às provas um vídeo que mostra os adolescentes no interior do carro HB20, roubado das vítimas, comemorando o ‘sucesso’ do ato infracional praticado. O Ministério Público requereu a internação dos adolescentes, sendo que a Justiça acatou o pedido e deferiu pela internação dos três, pelo período de 45 dias. No sábado (18.04), os adolescentes foram transferidos para uma unidade socioeducativa, após audiência de apresentação perante a Justiça. As adolescentes respondem por ato infracional análogo a roubo majorado, com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. De acordo com o delegado Eugênio Rudy Junior, a identificação dos autores do ato infracional foi possível com a colaboração da Polícia Militar em Nova Canaã do Norte e empenho dos investigadores do município e de Colíder. O delegado salienta a importância das investigações promovidas pelo Polícia Judiciária, pois, apesar da confissão dos adolescentes, outras provas são necessárias para corroborar o inquérito. “São necessárias diligências, como reconhecimento fotográfico e pessoal, reconhecimento de objetos, oitivas, a fim de evitar erros, sendo, portanto, uma garantia, ainda mais quando se está diante de crimes graves, com repercussão social”, esclareceu.

Veja também sobre Polícia Civil Nova Canaã do Norte menores render roubar família Mato Grosso Colider Alta Floresta Voltar + Destaques