Destaques 20/04/2020 17:15 Marcos José / Abraão Lincoln/ Radio Progresso FM BARREIRAS: Containers sanitários serão colocados em pontos estratégicos na MT-208 em Alta Floresta Foto: Reprodução Sidnei Leal, Enfermeiro chefe da vigilância epidemiológica de Alta Floresta, falou dos trabalhos em relação ao COVID-19 e o casos suspeitos e descartados. Sidinei disse que um planejamento esta sendo preparado e contêineres estão sendo colocados em dois pontos estratégicos na MT-208 a fim de realizar barreiras para a contenção do vírus no município. De acordo com o enfermeiro chefe um dos contêineres será colocado próximo aos silos do empresário Wilson Sierra que tem dado grande apoio, este contêiner terá funcionamento 24 horas e o outro será sentido município de Paranaíta que funcionará 12 horas devido o fluxo ser pessoas menor. Sidnei disse ainda que provavelmente esta semana as barreiras estarão funcionando e para isto é aguardada a contratação de novos técnicos de enfermagem e o recrutamento de novos servidores da prefeitura para colocar em prática. Atualmente em Alta Floresta são 41 notificações sendo 16 suspeitos, 14 casos descartados, 10 casos excluídos e um único caso registrado, porém, recuperado.

