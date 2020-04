Destaques 21/04/2020 09:39 Redação I Nativa News Previsão do tempo: nublado com pancadas de chuva nesta terça-feira Foto: Reprodução - Internet A região Centro-Oeste do país tem, nesta terça-feira (21), tempo nublado com chuva. Previsão de tempo nublado a encoberto, o sol predomina na maior parte do dia na capital de Mato Grosso. O norte do estado tem risco de pancadas de chuva rápidas e isoladas, as pancadas chegam a ser fortes, vem mais no período da tarde e são acompanhadas por raios e rajadas de vento, o que pode causar danos. Mesmo assim, a chuva é passageira e sem grandes acumulados. A temperatura mínima na região fica em 21ºC e a máxima chega a 30ºC. A umidade relativa do ar varia de 40% a 89%. Em Alta Floresta, o tempo é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima 21ºC e a máxima chega a 30ºC. Carlinda, mínima 22ºC e a máxima chega a 31ºC. Paranaita,o tempo é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima 22ºC e a máxima chega a 31ºC. A umidade relativa do ar pode variar entre 70% e 99%.

