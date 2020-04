Destaques 21/04/2020 13:56 RdNews CDL Cuiabá: Reabertura traz "alívio" a comerciantes e afasta risco de demissão no setor Gilberto Leite Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá), que defendia juntamente com outras entidades representativas do comércio a reabertura, afirma que o decreto do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), flexibilizando o funcionamento do setor, traz alívio para empresários que "terão a chance de salvar seu negócio e também os empregos que gera". A entendidade entende que a decisão será benéfica à "grande parte da população, principalmente à mais necessitada, que depende do seu trabalho para levar o sustento para sua família". Ressalta ainda, por meio de nota, que o empresariado respeitará medidas de segurança para essa retomada no comércio. E espera que a população tenha postura consciente, use máscara e fique em casa sempre que possível. Em relação ao termo de compromisso que o prefeito municipal pretende firmar com as entidades do comércio, a CDL Cuiabá acredita e reforça que deve ser em consenso e com cada um fazendo a sua parte. Nesta segunda (20), em live, o prefeito mostrou gráficos da escalada da pandemia na Capital e anunciou a liberação do comércio a partir da próxima segunda (27), porém em horário reduzido das 10h às 16h. Já os supermercados passarão a ter horário das 6h30 às 21h com objetivo de reduzir aglomerações. Conveniências em postos e distribuidoras poderão funcionar das 8h às 19h de segunda à sexta e sábados, domingos e feriados das 8h às 13h apenas. Os prestadores de serviço poderão trabalhar a partir do dia 4 de maio das 8h às 14h. Atividades industriais estão autorizadas a funcionar a partir do dia 11 de maio somente em três dias por semana, das 6h às 16h. Os turnos serão de 10h mediante revezamento de equipes. Atividades religiosas estão liberadas também a partir do dia 27, com apenas 30% da lotação total de cada espaço. Serão permitidos seis cultos ou missas por dia em igrejas católicas ou evangélicas, sendo que entre um e outro terá que ser feita a higienização completa das igrejas, sendo que pregadores e fieis deverão estar com máscaras e ainda utilizando álcool em gel. Ainda de acordo com o decreto, seguem fechados bares, restaurantes, shoppings, bares, boates, feiras livres e academias e só funcionarão em maio, mas sem data certa e regras estabelecidas para reabertura. Entre outras medidas, segundo o prefeito, a partir de agora, será adotado o distanciamento social seletivo, em que apenas os grupos de risco, sendo eles, idosos, diabéticos, hipertensos e grávidas, ficam isolados.

Veja também sobre CDL Cuiabá Mato Grosso Reabertura comerciantes demissão no setor Voltar + Destaques