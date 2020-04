Destaques 22/04/2020 18:41 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem achado morto dentro de carro pode ter passado mal enquanto dirigia Foto: Montagem Notícia Exata O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Alta Floresta por volta das 9h40m da manhã desta quarta-feira (22), o chamado via 193 informava que havia um homem dentro de um veículo, no local o motorista foi encontrado sem sinais vitais.

Juarez Felipe de Azevedo, de 58 anos, estava no interior do veículo Strada em frente a um restaurante, localizado na rodovia MT-208, próximo a entrada do bairro Jardim Primavera. Aparentemente vítima de um mau súbito.

Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil foram acionadas para atender a ocorrência, à terceiros o homem chegou a relatar que não se sentia bem, quando retornou ao veículo faleceu. De acordo com informações, a vítima se apresentou normalmente para o trabalho nesta manhã, em uma retífica de motores, e havia saído para realizar uma entrega a um cliente.

O caso foi registrado e deve ser investigado.

