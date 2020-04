Destaques 23/04/2020 08:27 Redação I Nativa News Alta Floresta: Menor esfaqueia a própria mãe para ficar com auxílio emergencial Foto: Nativa News Um menor, foi detido ontem quarta-feira (22), no bairro Jardim Primavera., um irmão do suspeito e também filho da vítima interviu na confusão. De acordo com a Policia Militar, a mulher mãe dos menores relatou que a confusão teve início por ela dizer que iria receber R$ 600 reais, de auxílio emergencial que estava liberado. Um adolescente, falou que queria parte do dinheiro. Mas ela comentou que o recurso seria para pagamento de algumas contas. O menor ficou alterado, se apossou de uma faca e jogou contra a sua mãe. A faca bateu numa parede, mas voltou na perna direita da dona de casa que ficou ferida. Segundo os relatos do irmão do infrator, ele teria tentado segurar o agressor e que em dado momento ele teria alcançado um facão e passou a ameaça-lo também. Segundo os policiais ao chegar no local, notou a mulher estava ferida e por isso acionou Corpo de Bombeiros. Todos foram encaminhados à Central de operações e Delegacia.

