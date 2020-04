Destaques 23/04/2020 08:47 Redação I Nativa News IFMT Campus Alta Floresta terá laboratório para realização do exame da COVID 19. Foto: Divulgação O projeto foi viabilizado por meio de uma parceria com a Prefeitura de Paranaita, Consórcio de Saúde das cidades pólo de Alta Floresta e Ministério Público. Com investimento inicial R$ 1 milhão e total de R$ 1,6 milhões, o laboratório terá capacidade para realizar até 960 testes semanais. Através da técnica de PCR o diagnóstico positivo poderá constatado desde o primeiro dia de contágio. Em rede social (facebook) Júlio César dos Santos diretor diretor geral Campus Alta Floresta o projeto tem o apoio das prefeituras de Alta Floresta, e Paranaita que irá financiar a maior parte dos recursos. “Agradeço a equipe do Campus Alta Floresta pelo empenho para tornar o projeto realidade a PROEX, PROAD, Reitor e ao Campus Cuiabá pela parceria e apoio. Esse projeto reafirma nosso orgulho de ser parte dessa instituição, de fazer parte dessa equipe”.

