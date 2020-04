Destaques 23/04/2020 09:28 Águas Alta Floresta adere ao movimento #NãoDemita Foto: Reprodução A Águas Alta Floresta aderiu ao movimento #NãoDemita, iniciativa que convoca empresários de todo o país a não demitir funcionários por causa da crise causada pela pandemia de coronavírus. A decisão foi firmada pela controladora da empresa, a Iguá Saneamento, e se estende também a outras 17 operações do grupo. “Aderir ao movimento significa não poupar esforços para garantir o sustento das famílias dos 39 profissionais da empresa que levam todos os dias, com dedicação, serviços de saneamento à comunidade de Alta Floresta”, declara o diretor operacional da concessionária, André Silva, enfatizando a importância de cada organização, dentro de suas possibilidades, buscar diminuir os efeitos da pandemia. A adesão ao #NãoDemita integra uma série de medidas implementadas pela Iguá no combate à disseminação durante a pandemia de COVID-19. Recentemente, a companhia isentou, por um prazo inicial de 60 dias, o pagamento da tarifa social dos serviços de água e esgoto de todas as cidades em que opera. A medida beneficia até quatro mil famílias de baixa renda inscritas no programa de cinco estados. A Iguá e suas concessionárias têm atuado de forma ativa no combate ao coronavírus. No estado de Mato Grosso, por exemplo, a companhia vem realizando doações de hipoclorito de sódio (água sanitária) para auxiliar instituições públicas em ações de descontaminação. No estado de São Paulo, tem auxiliado com a desinfecção de ruas. A empresa também adotou o teletrabalho, reforçou o uso de equipamentos de proteção individual, priorizou o atendimento a distância e alterou os procedimentos de trabalho em campo, atenta às recomendações das autoridades de saúde Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento, controlada pela IG4 Capital, atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações que somadas beneficiam 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2019, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Grate Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” que dizer água. www.iguasa.com.br.

Veja também sobre Alta Floresta Mato Grosso movimento #NãoDemita #NãoDemita Voltar + Destaques