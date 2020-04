Destaques 24/04/2020 08:18 Redação I Nativa News Dupla é detida com meio tablete de maconha em Carlinda Foto: Divulgação Duas pessoas foram apreendidas ontem, quinta-feira (23) suspeitas de tráfico de drogas em Carlinda, em uma ação conjunta entre Força Tática e DRE (Departamento de Repreensão a Entorpecentes) da Polícia Civil de Alta Floresta. Segundo a equipe da Força Tática, um adolescente seria responsável pelo comércio de entorpecentes no bairro Santa Teresinha em Carlinda. Então, a Guarnição foi ao local e visualizou um segundo suspeito pulando o muro dos fundos, tentando foragir, mas foi encontrado em sua residência logo após. As Guarnições abordaram outro suspeito, ele se encontrava em um dos quartos atrás de uma cômoda, ainda na residência foi realizada a abordagem e nada de ilícito encontrado com o menor. Durante uma varredura no quintal foram encontradas três porções de substância análoga a maconha e meio tablete análoga a maconha. A dupla, foi conduzida à Delegacia para adoção dos procedimentos cabíveis.

