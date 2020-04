Destaques 24/04/2020 10:15 Bruna Barbosa - RDnews Problemas em App da Caixa barram autônomo de ter acesso a benefício Há 8 dias, o técnico em segurança eletrônica, que trabalha de forma autônoma, Abner Silva Goes, de 31 anos, tenta acessar o aplicativo Caixa Tem, criado para beneficiados pelo seguro emergencial que não possuem conta na Caixa conseguirem transferir o valor pago pelo Governo Federal para suas respectivas contas. No entanto, problemas técnicos do banco não possibilitam que a transação seja efetuata, já que Abner relata não conseguir sequer entrar no aplicativo. As poucas vezes em que conseguiu acessar o Caixa Tem foram durante a madrugada, horário em que as tranferências bancárias já não podem mais ser feitas. Preocupado, o técnico conta que passa dia e noite tentanto abrir o aplicativo. Enquanto isso, as preocupações financeiras aumentam. "Estou com o aluguel atrasado, tenho priorizado a alimentação, tenho dois filhos pequenos". De acordo com ele, outras pessoas conhecidas têm enfrentado o mesmo problema. Seja no condomínio onde mora ou em grupos de Whatsapp de outros trabalhadores autônomos. Por meio da assessoria de imprensa, a Caixa informou que os problemas técnicos do aplicativo estão sendo verificados e o banco deve encaminhar um posicionamento oficial nos próximos dias. Auxílio emergencial O valor de R$ 600 será pago por três meses para até duas pessoas da mesma família. Para casos em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente será de R$ 1,2 mil. Aqueles que tiverem regularizados no Cadastro Único, e façam parte do grupo, receberão sem precisarem se cadastrar no site da Caixa. Pessoas que recebem Bolsa Família poderão receber o auxílio desde que seja mais vantajoso, nesse período o programa permanecerá suspenso. Para se cadastrar basta atender aos requisitos e acessar o site: auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo da Caixa, na aba Auxílio Emergencial. Mato grosso tem hoje mais de 365 mil pessoas inscritos no programa. Depois de fazer o cadastro, a pessoa pode acompanhar se vai receber o auxílio emergencial, consultando no próprio site ou APP.

