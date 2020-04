Destaques 26/04/2020 08:49 Redação I Nativa News 20 ª Ciretran de Alta Floresta restabelece atendimento nesta segunda-feira dia 27 Em portaria de nº 233/2020 o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) informa que irá reestabelecendo em todas as unidades da autarquia no Estado, os atendimentos a partir desta segunda-feira, dia 27 de Abril de 2020. Serão retomados o atendimento presencial, mediante prévio agendamento, dos serviços abaixo discriminados: Área de Veiculos: Transferência de propriedade. Emplacamento. Emissão de CRV. Segunda via de CRV. Mudança de Característica. Vistoria. Mudança de categoria do veículo. Inclusão e baixa de financiamento. Substituição Gravação e regravação de motor. Gravação e regravação de chassi. Comunicação de venda. Baixa definitiva. Troca de placa para Mercosul. Serviços de controle veicular (recebimento e liberação de veículos no pátio). Auditoria dos processos. Serviços de infrações (recurso defesa e Jari). Área de Habilitação Coleta de imagem. Primeira habilitação. Mudança e adição de categoria Renovação. Alteração de dados. Registro de estrangeiro Transferência de UF/ CIRETRAN. Retirada de CNH. Indicação de real condutor. Entrega de CNH para cumprimento de suspensão. Exames teóricos digitais (com agendamento próprio). Fica estabelecido o horário das 8h00 às 13h00 exclusivamente para o atendimento ao público na forma presencial *Os serviços disponibilizados on line, continuam suspensos para atendimento ao público. Segue link para agendamento on line. http://agendamento.detran.mt.gov.br/

