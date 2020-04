Destaques 28/04/2020 08:03 Menor de 16 anos tenta matar padrasto a facadas em Alta Floresta Foto: Reprodução Menor de 16 anos é suspeito de tentar matar o padrasto, homem de 32 anos, com uma facada, na noite de domingo (26), no bairro Boa Esperança, em Alta Floresta (803 km ao Norte de Cuiabá). Após o crime, ele fugiu com a ajuda de um comparsa e não foi localizado. De acordo com as informações, Polícia Militar foi acionada para a ocorrência por volta das 20h30 e encontrou a vítima na calçada de casa, sendo amparada pela esposa e por vizinhos. A mulher, que é mãe do suspeito, contou que o agressor já afirmou várias vezes que não gostava do homem e que iria mata-lo. No começo da noite, o casal estava indo para a casa de amigos, quando o menor e um comparsa abordaram a vítima por trás. Com uma faca, ele cravou em seu braço. Ao perceber que estava ferida, a vítima correu para dentro da casa de uma vizinha, onde pediu por ajuda. Os suspeitos fugiram e não foram encontrados pelos policiais. O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional, onde ficou internado. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

